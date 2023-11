Nosferatu, le prime immagini dell'horror gotico con Lily-Rose Depp

La prima immagine: Lily-Rose Depp e l'artiglio del mostro

Robert Eggers ha commentato con Empire Magazine la prima immagine ufficiale del suo Nosferatu, pellicola le cui riprese sono terminate lo scorso maggio e che arriverà nelle sale nel 2024 con dettagli e date ancora da definire.

La scelta di mostrare Lily-Rose Depp, tra i tanti volti che compongono il cast stellare della pellicola, non è casuale, poiché l'attrice ha un ruolo preponderante nel film.

“La storia si concentra maggiormente su Ellen Hutter”, ha detto il regista e sceneggiatore riferendosi a Lily-Rose Deep che ha definito “assolutamente fenomenale” nei panni della moglie di Thomas Hutter, l'uomo che finisce sulla strada del temibile Nosferatu. La prima immagine mostra l'espressione atterrita della donna minacciata dall'artiglio del vampiro.

Vestita con gli abiti tipici della metà dell'Ottocento, l'attrice impallidisce dalla paura su uno sfondo scuro. Il primo frame rivela una fotografia interessante (un aspetto sempre apprezzabile nella produzione firmata da Eggers) e la volontà di rendere in qualche maniera attuale - almeno visivamente - una storia ambientata in un tempo antico.

Eggers si è messo alla prova con un genere complicato, il film horror di stampo gotico, che non conta molti esempi tra le produzioni più recenti.

“È un film horror gotico. È da un po’ di tempo che non si vede un film gotico vecchia scuola (…). Penso che la maggior parte del pubblico troverà che questo questo film è proprio così”, ha detto l'autore ad Empire che ha sottolineato come il risultato finale sia volutamente spaventoso. I fan scalpitano poiché il terrore è la vera cifra stilistica di Eggers che è riuscito a inserire sequenze horror anche in The Lighthouse (2019) e The Northman (2022) che erano film di diverso genere.