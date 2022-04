The Northman, ecco come è stato creato il mondo vichingo

A poche ore dall’uscita nelle sale, l’ultimo film di Robert Eggers The Northman (LEGGI LA RECENSIONE DEL FILM ) , come da previsione, sta riscuotendo un successo mondiale. La pellicola è ambientata nell’Islanda del X secolo e narra la sete di vendetta del giovane vichingo Amleth . Da bambino, infatti, ha assistito all’uccisione del padre da parte dello zio, con quest’ultimo che ha preso la moglie, cioè la mamma di Amleth, come sua regina. Dopo alcuni anni, il guerriero decide di affrontare lo zio e riportare ordine e giustizia nella sua vita. In un film del genere, un grande lavoro è stato fatto per quanto concerne gli effetti speciali, soprattutto per le scene di guerra con spargimenti di sangue o situazioni inerenti alcune calamità naturali come l’eruzione di un vulcano.

Lo scenografo spiega gli effetti speciali

Robert Eggers ha scelto alcuni suoi “fedeli” collaboratori per girare The Northman. Tra essi, ci sono la costumista Linda Muir, lo scenografo Craig Lathrop e il direttore della fotografia Jarin Blaschke. Un gruppo di persone che Robert Eggers ha avuto al suo fianco anche in The Witch del 2015 e The Lighthouse del 2019. In particolare, Craig Lathrop ha spiegato dettagliatamente come sono stati creati alcuni effetti speciali. Ad esempio, è stato molto utilizzato il sangue secco nelle battaglie, addirittura venendo cosparso sulle mura di alcune scene proprio per dare l’impressione di una gran quantità di sangue nelle lotte. Lathrop ha aggiunto anche di aver utilizzato diverse lastre verticali, costruite con materiali riciclati, per realizzare gli alberi delle foreste. Infatti, ha spiegato: “Avessimo deciso di utilizzare il vero legno, avremmo dovuto probabilmente smembrare un’intera foresta e non ci sembrava il caso”.

Per quanto riguarda le colate di lava, invece, sono state scavate delle buche sulla terra con dei bulldozer, mettendo delle luci sul fondo e fatte brillare verso l’alto, in modo che l’effetto fosse quello di un’intensa colata vulcanica.