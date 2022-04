The Northman, il nuovo trailer del film con Alexander Skarsgård

Il cast di The Northman

Gli attori che vedremo il prossimo 21 aprile in The Northman sono piuttosto famosi e con un giusto mix tra chi ha fatto la storia del cinema e chi, essendo più giovane, sta per farla. Il protagonista Amleth è interpretato da un irriconoscibile Alexander Skarsgård, che per l’occasione ha attuato una vera e propria trasformazione fisica. Infatti, da vero guerriero vichingo, egli ha capelli lunghi e una barba molto folta, oltre a un fisico massiccio. Sua madre, la regina Gudrun, ha il volto di Nicole Kidman che torna a lavorare con Alexander Skarsgård dopo le prime due stagioni della serie tv drammatica Big Little Lies. In questo lavoro, dove troviamo altre attrici d’eccezione come Zoe Kravitz, Meryl Streep, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, curiosamente Nicole Kidman interpretava Celeste, moglie del violento Perry che, altro non era, che lo stesso Alexander Skarsgård. Proseguendo nell’elenco del cast di The Northman, ecco Ethan Hawke nel ruolo del re Aurvandil, anch’egli piuttosto irriconoscibile nei suoi abiti da vichingo. Parlando di giovani promesse del cinema mondiale, in The Northman vedremo anche Anja Taylor-Joy nei panni di Olga. Essendo ambientato in Islanda, non potevano non figurare attori locali come Björk che sarà la Profetessa oppure Ingvart Eggert Sigurdsson che interpreta uno stregone e Hafpor Julius Bjornsson che sarà Thorfnirr. Infine, nel cast è presente anche Willem Defoe, che abbiamo ammirato anche nei panni del Goblin nel primo lungometraggio dedicato a Spider-Man con Tobey Maguire a interpretare l’Uomo Ragno. The Northman è stato realizzato in collaborazione con Sjon Sigurdsson, scrittore e poeta islandese che ha aiutato Robert Eggers nella stesura di un film che si appresta a riscuotere un grande successo nelle sale. D’altronde, con questo cast, sarebbe difficile pensare il contrario.