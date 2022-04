Giovedì 21 aprile uscirà nelle sale The Northman, il nuovo film di Robert Eggers ambientato nell’Islanda del X secolo Condividi

The Northman è il nuovo film di Robert Eggers, il terzo che uscirà sul grande schermo dopo The Witch del 2015 e The Lighthouse del 2019. Al centro della vicenda, che si svolge nell’Islanda del X secolo, c’è un vichingo tornato in patria che ha l’obiettivo di vendicare l’assassinio del padre. Per questa pellicola, il regista americano si è avvalso di un cast stellare di diverse generazioni, come la veterana Nicole Kidman e la giovane, ma ormai affermata, attrice Anya Taylor-Joy.

Svelati i character poster di The Northman approfondimento The Northman, il trailer italiano del film All Stars di Robert Eggers Sono stati svelati i consueti character poster che raffigurano in primo piano gli attori e i personaggi che dovranno interpretare. Il protagonista di The Northman è Alexander Skarsgard nei panni di Amleto. Nel poster, vediamo l’attore svedese completamente trasformato con barba e capelli lunghi da vero vichingo e con il volto insanguinato, a rappresentare come sia un vero guerriero al centro di diverse battaglie. Alexander Skarsgard torna a lavorare con Nicole Kidman, sua moglie nelle serie tv drammatica Big Little Liars, dove il personaggio di Skarskard, cioé Perry, viene assassinato nell’ultima puntata della prima stagione. Curiosamente, in questo film, Nicole Kidman sarà la regina Gudrun, madre del protagonista Amleto. Nel poster, l’attrice si mostra in tutta la sua bellezza e con l’austerità che deriva dal fatto di essere una regina.

@Regency Enterprises

Arriviamo così ad Anya Taylor-Joy nel ruolo di Olga. Nel suo poster, la si vede in primo piano con i capelli al vento e un vero e proprio sguardo di ghiaccio, con il mare sullo sfondo dove s’intravedono in lontananza le navi vichinghe. Ecco poi Ethan Hawke, pronto a interpretare re Aurvandil. Come detto in precedenza per Alexander Skarsgard, anche l’attore di Regression e Predestination subisce una trasformazione sostanziale da vero vichingo, con barba e capelli piuttosto lunghi.

@Regency Enterprises

Spazio adesso per la Profetessa che avrà il volto di Björk nel character poster decisamente più macabro. Infatti, possiamo vedere l’attrice e cantautrice con sulla testa un grande copricapo e gli occhi scuri dai quali sgorgano lacrime di sangue. Infine, l’ultimo poster rivela Willem Dafoe nei panni di Heimir il Folle, anch’egli poco riconoscibile avendo parte della testa quasi completamente calva e una lunga barba.

@Regency Enterprises

Gli altri interpreti del film A completare il cast abbiamo l’attore danese Claes Bang nel ruolo di Fjölnir, Ingvart Eggert Sigurdsson che interpreta uno stregone, Hafpor Julius Bjornsson in quello di Thorfnirr e Kate Dickie alias Halldora la Pitti. Il progetto del film era in cantiere a partire dal dicembre 2019, con l’obiettivo di iniziare le riprese nel marzo 2020. A causa, ovviamente, della pandemia di COVID-19, il tutto è stato rimandato nei mesi estivi. La pellicola, comunque, è stata girata relativamente in un breve lasso di tempo tra agosto 2020 e dicembre 2020. Tra le location principali, ci sono state la contea di Antrim in Irlanda del Nord e la contea di Donegal in Irlanda. In Italia, l’uscita del lungometraggio è prevista per il prossimo giovedì 21 aprile.