Non aprite quella porta, 50 anni fa usciva l'horror cult: le curiosità

VIDEOGAME - Nel 1982 Non aprite quella porta si affermò come un successo nell’home video e l’anno dopo la Wizard Video pubblicò un videogioco per l’Atari 2600 in cui il giocatore prende il ruolo di Leatherface e tenta di uccidere gli intrusi evitando ostacoli come recinti e teschi di mucca. Essendo uno dei primi videogame horror, causò controversie per la sua violenza. Fu un flop commerciale perché molti negozi di giochi si rifiutarono di tenerlo in magazzino e venderlo