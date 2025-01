6/6 ©Webphoto

Completa il cast di Mica è colpa mia Biagio Manna, noto per il ruolo del pizzaiolo Tonino in Mare Fuori. Il suo debutto cinematografico è avvenuto grazie a Edoardo De Angelis con La vita bugiarda degli adulti, e grazie a Paolo Sorrentino che l'ha voluto per il ruolo del contrabbandiere Armando in È stata la mano di Dio