Absolution - Storia criminale, cosa sapere del thriller in streaming

La pellicola di Hans Petter Moland riunisce il regista con Neeson, già protagonista di "Un uomo tranquillo" del 2019. In questa nuova storia, l'icona del thriller d'azione ha ancora un'ultima missione prima di chiudere per sempre con la malavita



Absolution - Storia criminale, l'unica pellicola del 2024 interpretata da Liam Neeson, è disponibile in streaming per il pubblico italiano su Prime Video a partire dal 1° gennaio, titolo visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Il film, un thriller d'azione che terrà incollati allo schermo i fan del genere ma soprattutto quelli dell'icona britannica, è firmato da Hans Petter Mollan, autore norvegese che ha già lavorato con Neeson per Un Uomo tranquillo (Cold Pursuit), uscito nel 2019.

La trama: gli ultimi giorni di un gangster di Boston Liam Neeson è un gangster ormai in là con gli anni che, dopo aver scoperto di avere seri problemi di salute, decide di tagliare i ponti con la malavita per riconnettersi con gli affetti e la famiglia che ha sempre trascurato.

L'uomo ricompare, dunque, nella vita di sua figlia Daisy (l'attrice Frankie Shaw, che ha recitato in Mr. Robot), scoprendo che quest'ultima è una madre single che cresce con non poche difficoltà e un lavoro discutibile il suo unico figlio.

Il vecchio gangster scopre che l'altro suo figlio, di cui ha sempre saputo poco, è morto di overdose.

In questo quadro opprimente, in cui lui stesso si trova a dover fare i conti con una malattia che gli confonde i ricordi, il protagonista si ritrova ancora ad essere l'uomo del boss locale (l'attore Ron Perlman) che ha passato le attività criminali della città di Boston al suo giovane figlio (interpretato da Daniel Diemer), una testa calda.

Scazzottate, sparatorie, dunque, si contendono lo spazio nella trama a scene di tutt'altro genere, assimilabili al dramma familiare.

Dal trailer si capisce che Neeson è sempre perfetto e credibile per ruoli di questo tipo ma il suo personaggio, questa volta, sembra seguire le reali intenzioni dell'attore che ha dichiarato già da qualche anno di voler smettere di recitare nelle pellicole d'azione, una decisione ribadita anche lo scorso autunno. Leggi anche Kathy Bates si ritira, il reboot di Matlock sarà il suo ultimo lavoro

Il cast di Absolution - Storia criminale Scritto da Tony Gayton e diretto da Hans Petter Moland, che ha debuttato ad Hollywood proprio con Un uomo tranquillo, remake del suo successo In Order of Diappearence (che aveva come protagonista Stellan John Skarsgård ed era andato in concorso alla Berlinale), Absolution - Storia criminale è un film distribuito da Sony Pictures che negli States è uscito lo scorso novembre al cinema.

Disponibile in Italia per il pubblico della tv in streaming, il film vede la partecipazione, oltre che dei protagonisti citati, Neeson, Ron Perlman, Frankie Shaw e Daniel Diemer, anche di Jolanda Ross e Javier Molina, volti di una storia che si compone di molti quadri e che offre numerose sottotrame che trovano poco spazio per lo sviluppo.

Neeson è un gangster al tramonto che, mentre tenta di impartire lezioni di vita al giovane nipote, sceglie di stare dalla parte dei giusti mentre continua a frequentare gli ambienti criminali di Boston.

Non il classico thriller a cui l'attore britannico candidato all'Oscar ci ha abituati, probabilmente un punto di svolta nella sua filmografia. Tra i suoi prossimi progetti c'è, infatti, il remake de Una pallottola spuntata.

