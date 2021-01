Liam Neeson: "Addio ai film d'azione"

approfondimento

I migliori film di Liam Neeson

Chissà se la sua scelta includerà qualsiasi tipo di film o solo quelli d'azione, genere del quale è diventato una vera e propria icona. Per citare solo alcune pellicole action con Liam Neeson protagonista: “Taken”, “Non-Stop” e “L’uomo sul treno – The Commuter”, “Un uomo tranquillo”, “Run All Night - Una notte per sopravvivere”, “La preda perfetta”, “Unknown - Senza identità”. “Mi piace farlo” – aveva raccontato lo stesso Liam Neeson a People tempo fa, parlando proprio dei film d’azione –. Le sceneggiature sono buone e io mi sento un po’ come un bambino in un negozio di caramelle”. Neeson però inizia a soffrire il tempo che passa. Parlando ad Entertainment Tonight di un suo film, “Blacklight”, l'attore ha spiegato di aver girato una scena con un collega che ha l’età dei suoi figli: “Ho appena finito un film in Australia in cui ho un combattimento con un ragazzo adorabile di nome Taylor. A metà della scena l’ho guardato, ero senza fiato e gli ho chiesto ‘Taylor, quanti anni hai?’ Ha risposto ’25’. L’età di mio figlio più grande” ha dichiarato. Il pubblico, però, non sembra ancora stanco di vedere Neeson nei film action: ad oggi il thriller The Marksman con protagonista proprio la star 68enne è numero uno al box office americano, con un incasso di 3.225.000 di dollari da 1.975 sale e una media per sala di 1.632 dollari.