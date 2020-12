The Marksman, il trailer del film con Liam Neeson

approfondimento

I migliori film di Liam Neeson

La carriera di Lorenz è molto ricca, soprattutto come produttore. Sul fronte regia ha infatti realizzato soltanto “Di nuovo in gioco”, film del 2012 con Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake. Per quanto riguarda le produzioni invece è noto per le sue collaborazioni con Clint Eastwood, da “Mystic River” a “Gran Torino”, fino a “Invictus” e “American Sniper”.

The Marksman, la trama

Il protagonista della pellicola è Jim Hanson, intepretato da Liam Neeson. L’uomo conduce una vita tranquilla in Arizona, dove fa l’allevatore. Un’esistenza pacifica che sembra sfuggirgli tra le mani. Vorrebbe infatti vivere sereno ma si ritrova a fronteggiare costantemente degli avvisi di sfratto.

Il suo è un passato travagliato, essendo un ex tiratore scelto della Marina. La sua memoria è ricca di ricordi che vorrebbe poter rimuovere, ma è impossibile. Tutto viene stravolto nel momento in cui incontra Miguel. Si tratta di un migrante di appena 11 anni. Un ragazzino costretto a fuggire per avere salva la vita. Al suo fianco c’è sua madre Rosa e sulle loro tracce vi sono degli assassini inviati da un cartello della droga. Il loro capo è lo spietato Mauricio, che aveva intenzione di vendere i due come merce, gestendo un traffico di esseri umani.

Jim non vorrebbe lasciarsi coinvolgere ma di colpo si ritrova a essere responsabile della vita di Miguel, dopo che la madre è stata coinvolta in una sparatoria mortale. La donna gli chiede di salvare il suo piccolo e condurlo al sicuro a Chicago.