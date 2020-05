17/35 WebPhoto

Gli anni ’80 iniziano con la commedia-western “Bronko Billy” in cui Eastwood è alla settima prova di regia, affiancato da Sondra Locke e dai figli Kyle e Allison in ruoli di cameo. La pellicola, che con “Filo da torcere” e “Fai come ti pare” forma una sorta di trilogia, non ottiene il successo sperato anche se Janet Maslin del New York Times la considera la “migliore e più divertente di Eastwood”