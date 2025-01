Rihanna a Capodanno rivela: "Non ho bevuto alcol per 12 mesi"

La popstar confessa di aver rinunciato agli alcolici per un anno intero, rivelandolo mentre celebrava l'arrivo del 2025. “Non ho bevuto per tutto l'anno”, ha detto la cantante in un video condiviso sul suo account di Instagram. “Anno nuovo, nuova me”

Lo ha annunciato in un video pubblicato su Instagram subito dopo lo scoccare della mezzanotte (video che potete guardare in fondo a questo articolo) con parole pronunciate con grande orgoglio e commozione.

La popstar ha confessato di aver rinunciato agli alcolici per un anno intero, rivelandolo mentre celebrava l'arrivo del 2025: “Non ho bevuto per tutto l'anno”, ha detto la cantante. “Anno nuovo, nuova me”.

In un momento di riflessione e celebrazione per Rihanna , che ha rivelato di aver trascorso tutto il 2024 senza toccare una goccia di alcol. Durante una serata di festeggiamenti per salutare l'anno appena conclusosi, la celebre artista ha condiviso questo importante traguardo con i suoi amici.

Festeggiamenti sobri e momenti in famiglia

Il gesto della fondatrice di Fenty Beauty non è passato inosservato. Molti fan si sono congratulati nei commenti per il suo impegno e la determinazione dimostrata, mentre altri hanno colto l’occasione per stuzzicarla bonariamente riguardo al tanto atteso nuovo album.

“Nuovo anno, album vecchi,” ha scherzato un follower, mentre un altro ha commentato con ironia: “Pensavo fosse il countdown per l’uscita del nuovo disco!”

Quest'anno, la serata di Capodanno per Rihanna è stata all’insegna della semplicità. La popstar è apparsa in un accappatoio grigio, probabilmente all’interno di una suite di un hotel a New York, come fa sapere il sempre ben informato magazine statunitense Page Six, mentre seguiva la discesa della celebre sfera di Times Square tramite una diretta streaming sul suo iPhone.

Ad accompagnarla c’erano il fidanzato, il rapper A$AP Rocky, e alcuni amici intimi. La coppia, che condivide due figli piccoli, ha approfittato dell’occasione per trascorrere momenti preziosi insieme alla famiglia.