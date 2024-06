Rihanna, la popstar conferma di essere al lavoro al suo nono album

In una recente uscita per le strade di New York la cantante aveva indossato una maglia con la scritta "I'm retired", generando preoccupazione tra i fan. In un'intervista però ha spiegato che in realtà sta lavorando al suo nono disco che uscirà prossimamente. L'ultimo progetto pubblicato dalla cantante è "Anti" del 2016

Rihanna non ha intenzione di lasciare le scene, anzi sta lavorando per davvero a un nuovo disco. In una recente uscita per le strade di New York, la cantante delle Barbados aveva fatto preoccupare i fan perché aveva indossato una maglia con la scritta “I’m retired”. Molti avevano così pensato che si trattasse di un messaggio implicito per indicare la sua volontà di abbandonare il mondo della musica, considerando che non esce un suo album nuovo dal 2016. Ma in un’intervista esclusiva al sito ET ha raccontato che sta lavorando a un nuovo progetto: “Penso che la musica, per me, sia come una nuova scoperta. Sto riscoprendo delle cose. Ho lavorato all’album per così tanto tempo che ho messo da parte tutte quelle cose e ora sono pronto a tornare in studio. Sto per iniziare. Datemi un secondo!”, ha spiegato Rihanna.