Beauty, Rihanna espande il suo impero della bellezza con Fenty Hair

La star della musica è tornata sui social con un irresistibile pixie cut per annunciare l'arrivo sul mercato dei suoi esclusivi prodotti per la cura e lo styling della chioma. E ammette che lei, a proposito di capelli, ne ha viste davvero di tutti i colori



I capelli sembrano essere la nuova ossessione di bellezza delle star che, da qualche tempo, hanno deciso di puntare tutte le loro energie su business che promettono chiome da sogno e, soprattutto, curate.

Dopo Jennifer Aniston e Beyoncé (per citare due imprenditrici tra le più famose) anche Rihanna ha deciso di lanciarsi nel mondo dell'hair care, a riprova che, i prodotti per capelli, ormai, sono in primo piano nel comparto beauty, al pari del makeup e degli ultimi ritrovati per la skin care.

Fenty Hair, l'ultimo brand arrivato nella rosa di marchi ideati dalla cantante di Barbados, promette di restituire ai suoi clienti una capigliatura a prova di tappeto rosso, parola di Rihanna che coi capelli ha sempre molto sperimentato, come dimostrano i teaser postati sui social.

Una linea di prodotti per tutti Una nuova linea di prodotti, pensati per rinforzare e riparare i capelli, adatti per tutti.

Fenty Hair, la nuova linea di bellezza che espande il business di Fenty Beauty, promette di coniugare estetica e salute, un binomio oggi più importante che mai.

“Sapete quanto sia importante per me cambiare coi capelli”, esordisce Rihanna nel teaser che introduce Fenty Hair. “Ho avuto quasi tutti i colori, le lunghezze i tipi di trecce”, spiega la star nella didascalia che accompagna immagini accattivanti e che la vedono in prima linea - testimonial, come sempre, dei suoi prodotti - con l'ennesima trasformazione di stile, un pixie cut biondissimo che piacerà senz'altro a chi è in cerca di qualche spunto per l'haircut dell'estate.

Rihanna è la prova vivente che ogni donna può farsi passare ogni sfizio quando si tratta di capelli ma è necessario non perdere di vista il benessere della chioma. La star presenta i suoi nuovi prodotti come il rimedio di cui tutti abbiamo bisogno e per tutti intende, donne, uomini, bambini, molto presenti nel vivace spot a tinte pastello.

La cantante, che è madre di due bambini, deve aver sperimentato lei per prima le difficoltà del prendersi cura delle chiome dei più piccoli. E ammicca alle mamme quasi a dire che, da questo momento, ci penserà lei, una novella Mary Poppins che è anche un'imprenditrice con business da molti zeri. approfondimento Capelli corti e medi, 13 tagli donna per l'estate 2024. FOTO

Fenty Hair: per l'estetica e la cura dei capelli In attesa di scoprire i dettagli di Fenty Hair, che sarà lanciata ufficialmente il prossimo 13 giugno, Rihanna ha registrato un nuovo video in cui mostra in anteprima i prodotti dal packaging invitante (simile a quelli di Fenty Beauty e Fenty Skin). Per ora la linea comprende shampoo e balsamo, più maschere e gel per lo styling.

Rihanna ha detto guadando in camera che, come sapranno i suoi fan, i capelli e l'hairlook sono sempre stati importanti per lei. Ogni suo cambio di look ha segnato un'epoca e ha marcato un momento della sua crescita, come artista e come persona.

I suoi prodotti sono stati pensati per chi, come lei, ha uno stile di vita movimentato e frenetico. L'obiettivo? La cura, prima dell'estetica, a ogni passaggio, dal primo all'ultimo.

Sul sito uffciale ci si può già registare per accedere per primi all'esperienza di acquisto. Tra i beauty addicted la curiosità è tanta. leggi anche Rihanna lancia l'abbigliamento premaman: Savage x Maternity

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FENTY HAIR (@fentyhair) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie