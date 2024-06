In una stagione in cui le chiome lunghe sono di gran tendenza, c'è chi decide di accorciare e sfoltire regalandosi un look fresco e leggero, perfetto per la stagione calda. Ecco le ispirazioni raccolte dalle passerelle internazionali delle collezioni femminili Spring/Summer 2024, una selezione di haircut da provare subito, dai pixie ai sempre desideratissimi bob



A cura di Vittoria Romagnuolo