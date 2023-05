Beyoncé sta per lanciare un brand di prodotti per capelli

Quello che colpisce del contenuto del post in cui, su Instagram, ha annunciato di stare lavorando a un nuovo business è il tono appassionato e personale con cui la cantante ha deciso di introdurre i nuovi prodotti in un mercato indubbiamente già saturo di proposte. La cantautrice di Huston ha deciso di puntare su sé stessa cominciando dal significato che i capelli hanno avuto per lei nel corso della sua vita davvero colma di successi. Il punto di partenza è il salone di bellezza di sua madre , Tina Knowles , oggi imprenditrice e fashion designer ma, in un tempo ormai lontano, parrucchiera, dunque, una professionista ben consapevole dell'importanza di una bella chioma per le sue figlie, Beyoncé e Solange, destinate a diventare stelle delle musica mondiale.

È partito ieri, mercoledì 10 maggio 2023, il tour mondiale della popstar americana. Lo show della prima tappa si è svolto a Stoccolma. L'artista è partita dall'Europa e poi si sposterà negli Stati Uniti. Per adesso l'Italia non è nella lista delle tappe del suo Renaissance World Tour, anche se i fan della cantante sperano che la propria beniamina le aggiunga presto. Ecco le immagini del concerto tenutosi ieri sera, tra paillettes e spettatori in delirio

Beyoncé è l'importanza dei capelli nella sua vita di artista (e non solo)

Beyoncé, in un post calligrafico, si incammina sul viale dei ricordi parlando ai suoi fan di quando era una ragazzina che si dava da fare come aiutante di sua madre spazzando il pavimento del suo salone di bellezza. In quel posto, racconta, ha avuto modo di incontrare tante donne di successo e determinate per le quali, qualche volta, si è esibita insieme alle giovani sorelle cantando in piedi sulle sedute delle clienti. In quel posto sono nate le Destiny's Child ed è iniziata la passione di Beyoncé per la cura dei capelli che sono fondamentali per l'affermazione di sé e per riconoscersi in una comunità.

Il riferimento, come è ovvio, è alla capigliatura della comunità nera che è sempre il punto di partenza e di ritorno di tutta l'opera di Beyoncé come artista pop. Nel corso della sua vita la cantautrice ha imparato molto sui suoi capelli, naturalmente ricci e protagonisti, nelle varie decadi, di tante trasformazioni stilistiche. La nuova linea di prodotti di capelli sarà, dunque, un regalo per chi la segue da sempre perché in essa la cantante trasferirà tutta la sua conoscenza sull'argomento. Ipotizziamo, quindi, che non mancheranno conditioner, maschere e balsami per rendere la chioma morbida e lucente ma tutti i dettagli sull'iniziativa non sono stati ancora rivelati. Per ora i fan dovranno farsi bastare queste anticipazioni e una foto d'epoca con una piccola Beyoncé con la testa acconciata con tante graziosissime treccine.