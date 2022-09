Jennifer Aniston: «Ecco come vivere meglio il tempo che passa»

In occasione del lancio di due nuovi prodotti per capelli del suo brand di hair-care, Lolavie, la star di Friends spiega ai fan come fa a sembrare ancora Rachel, nonostante oggi abbia 53 anni. Offre alcuni consigli ad ampio spettro (che vanno oltre il beauty) per invecchiare meglio, senza preoccuparsene troppo. Esattamente come fa lei, splendida nei suoi over cinquanta

Jennifer Aniston ha lanciato due nuovi prodotti per capelli del suo brand di hair-care, Lolavie, e in occasione del lancio ha offerto consigli per invecchiare meglio.



Invecchiare senza preoccuparsene troppo, esattamente come fa lei (splendida all’età di 53 anni) è una sfida. Eppure chiunque potrebbe farcela se ce la fa chi ha alle spalle 41 film, 14 titoli tra serie televisive (l’ultima delle quali, The Morning Show, è un successo planetario) e show per il piccolo schermo e tre relazioni importanti, una delle quali con Brad Pitt (conosciuto nel 1998, anno in cui subito è scoppiata la passione. Dopo quasi tre anni di relazione, i due sono convolati a nozze il 29 luglio 2000, dopodiché nel 2005 hanno divorziato).



Anche se la vita intensa e movimentata di questa diva non farebbe pensare a una pelle perfettamente distesa, a uno sguardo sempre fresco e giovanissimo e a una mente sgombra di pensieri (cosa che comunque non ha sempre avuto, anzi. In concomitanza del divorzio con Brad Pitt e della fine di Friends, Jennifer Aniston è ricorsa all'aiuto della terapia, come ha voluto raccontare a tutti i suoi fan, anche per aiutare coloro che credono che dietro un sorriso smagliante si celi sempre e solo tanto successo, ricchezza e felicità).



Eppure un segreto per invecchiare bene Jennifer Aniston ce l'ha eccome, e va oltre a questi suoi due nuovi Restorative Shampoo e Restorative Conditioner di Lolavie o agli integratori alimentari a base di collagene di Vital Proteins, con cui l'attrice collabora: "Il segreto per essere belle è abbracciare quello che ci fa sentire più felici", questa è l’intuizione che ha cambiato radicalmente l'esistenza della star.



Un'occasione per parlare del rapporto con l'invecchiamento

Il lancio ufficiale del suo nuovo shampoo e balsamo è stata un'occasione per parlare anche del rapporto con l'invecchiamento, e di conseguenza del rapporto con i capelli bianchi.

"Ci sono due cose inevitabili", ha dichiarato l’attrice, "una è l’invecchiamento, l’altra sono le critiche".

Il segreto di bellezza, nonché di felicità, è quello di fregarsene sia dell'una sia dell'altra. Non è possibile sfuggire alle leggi del tempo che passa, così come è altrettanto impossibile sfuggire agli ingranaggi della gente che parla male di noi. Ma in realtà c'è un modo per sfuggire a entrambe le cose, ed è uscire da quegli ingranaggi. Come? Non preoccupandosene più.



Spesso la paura di invecchiare è indissolubilmente legata anche a quell'altra cosa inevitabile, le critiche appunto: viviamo in una società in cui ci insegnano che la cosa più importante è piacere a tutti. Ce lo insegnano professando il più grande valore di questa società distorta, ossia quello di raggiungere fama, successo e ricchezza per piacere agli altri.

E anche a livello di aspetto fisico, il più delle volte ci si tinge i capelli anziché lasciarli incanutire per chi? Più per gli altri che per sé.



Capelli bianchi, coprirli o no?

Riguardo il dilemma sul coprire o no i capelli bianchi, Jennifer Aniston non prende una posizione: "Non penso che una cosa sia meglio dell'altra. C'è chi si sente a posto mostrando la chioma al naturale, e chi invece ha bisogno di tingersi per elevare l'autostima", spiega l'attrice.



"Il segreto per essere belle è abbracciare quello che ci fa sentire più felici", aggiunge, regalando a tutti una perla di saggezza ben più efficace di qualsiasi boccetta piena di collagene puro.