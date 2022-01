Jennifer Aniston si mostra senza trucco su Instagram: la foto

L'attrice ha appena condiviso sul proprio profilo social un selfie in cui si mostra in versione acqua e sapone e senza lo zampino dei filtri migliorativi. Lo scatto sta collezionando consensi sul web, innanzitutto perché si rivela un buon esempio di accettazione e body positive. Ma anche perché è impossibile non vedere a distanza di quasi trent'anni dalla sua prima apparizione proprio lei: la nostra amata Rachel Green di Friends! L'unico neo della favola? Che voglia sponsorizzare la sua linea di haircare...

Jennifer Aniston continua a dimostrare come per lei i social network non siano il mezzo per apparire quello che non è: l'ultimo esempio di questo suo uso assai sui generis di Instagram & Co. è il post che ha condiviso poche ore fa, quello in cui si mostra senza trucco (e anche senza parrucco, oseremmo aggiungere) e in cui non scorgiamo nemmeno lo zampino di quell'altro trucco così in voga su IG, ossia i filtri migliorativi.



L'attrice ha pubblicato un selfie in cui non c'è make-up e non c'è ritocco. L'unica cosa che c'è è una meravigliosa Jennifer Aniston la quale, nonostante i suoi 52 anni, sembra ancora tal quale la Rachel di quasi un trentennio fa.



Lo scatto sta collezionando tantissimi consensi sul web, innanzitutto perché si rivela un buon esempio di accettazione che si inserisce nella filosofia bella e buona del positive. Un messaggio importante quando arriva da una celeb del suo calibro che, grazie al folto seguito che vanta, può arrivare a tanti follower per dimostrar loro che quelle che chiamiamo erroneamente imperfezioni in realtà sono il segno evidente della perfezione della natura. Ossia? Ciò che rende unico ciascuno di noi, naturalmente. L'unico neo di questa favola senza filtri e senza trucco? Quell'aver taggato nella didascalia LolaVie, la sua nuova linea beauty di haircare... Ma siamo sempre a Hollywood, quindi almeno un po' di green oltre a quello della natura Rachel Green dovrà pure vederlo. Il verde dollaro, chiaramente.



Ma torniamo al buonismo puro, che oggi come oggi ce n'è un gran bisogno: il successo del selfie al naturale di Aniston è legato anche al fatto che è impossibile non vedere, a distanza di quasi trent'anni dalla sua prima apparizione, proprio lei: la nostra amata Rachel di Friends!



Guardatela (trovate il post in fondo a questo articolo): sembra quasi di vederla dal mitico spioncino dell’appartamento di Monica, mentre bussa alla sua porta prima ancora di diventare coinquilina della sua compagna del liceo.

In realtà sappiamo che le cose non sono andate così: Rachel rincontrerà Monica presso il Central Perk, la caffetteria attorno cui ruotano le gesta di una delle sit-com più amate della storia.

E sappiamo anche che in quel primissimo episodio che diede il la all’epopea di Friends Jennifer Aniston era ben lungi dall'essere con un look di scena dimesso come quello che le vediamo indossare ora in foto (ha addosso solo l’asciugamano, il che farebbe palpitare il cuore di Ross).

Ma il cuore di Ross palpita eccome anche nella prima puntata di Friends, quando lui rivede - e noi conosciamo per la prima volta - Rachel vestita da sposa.