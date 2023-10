E' morto Jeff Burr, il regista del sequel Non aprite quella porta

E' morto martedì 10 ottobre, a 60 anni, il regista statunitense Jeff Burr, specialista dell'horror. Ha diretto Vincent Price in uno dei suoi ultimi film, Il villaggio delle streghe e Non aprite quella porta - Parte 3. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Dalton, in Georgia, per apparenti complicazioni dovute a un ictus.



L'annuncio della scomparsa è stato dato da un amico di lunga data, l'attore Eric Spudic, a The Hollywood Reporter. Dopo l'abbandono di molti altri registi, Burr salì a bordo all'ultimo minuto per dirigere Non aprite quella porta - Parte 3 (1990) con l'ex wrestler professionista R.A. Mihailoff nel ruolo del cattivo. Il film ha incassato 5,8 milioni di dollari con un budget di 2 milioni. Burr ha poi diretto Il ritorno dei giocattoli assassini (1993), Giocattoli assassini - Scontro finale (1994), Pumpkinhead II: Blood Wings (1994), Night of the Scarecrow (1995) e Puppet Master: Blitzkrieg Massacre (2018). Al di fuori dell'ambito horror, il regista ha diretto Eddie Presley (1992), un film su un imitatore di Elvis con Quentin Tarantino e Bruce Campbell nei panni degli inservienti del manicomio, e ha co-scritto e diretto il dramma sulla Seconda Guerra Mondiale Straight Into Darkness (2004).