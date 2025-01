3/11 Universal Pictures - LMK Media/Ipa - Fotogramma

Nicholas Hoult è Thomas Hutter, agente immobiliare che stringerà un accordo letale con il vampiro. L'attore non è nuovo al mondo dell'horror e nel 2023 è stato co-protagonista di Renfield. Interprete prolifico, ha recitato in numerose pellicole, da About a Boy ai più recenti The Menu e Giurato numero 2



