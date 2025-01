Nosferatu, la recensione del film di Robert Eggers con Lily-Rose Depp

“Il vampiro sempre vive, e non può morire per solo passare del tempo. (…) Può anche diventare più giovane. (…) Lui non fa ombra, lui non fa riflesso in specchio. (…) Può trasformarsi in lupo (…) lui può essere pipistrello (…) Può venire in nebbia. (…) Lui viene su raggi di luna come pulviscolo. (…) Lui può vedere nel buio. (…)”: con queste parole lo scrittore irlandese Bram Stoker descrive Dracula, il protagonista del romanzo epistolare datato 1897. Ma il Nosferatu di Robert Eggers (al cinema in Italia dal primo gennaio) è soprattutto bruma, foschia, caligine. Il diabolico seduttore, l’acchittato dandy vittoriano non abita qui. Non è nemmeno immortale con il terrore di esserlo, per citare Borges. Il regista di The Witch e di The Northman trasfigura il non morto raffigurato da Murnau in un emaciato, impenetrabile Max Shreck. Il massimo terrore si manifesta, lunare e feroce con parsimonia, parimenti alla nottola di Atena. Figlio del crepuscolo, principe delle tenebre, è una creatura della notte, affamata, selvaggia e brutale.