L'attrice invoca il vampiro nella nuova brevissima anticipazione lanciata per promuovere l'apertura delle vendite dei ticket negli States.

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2025



Mentre tutto il mondo si prepara al Natale allestendo ogni cosa con addobbi gioiosi e lucine colorate, per i fan dell'horror è scattato il conto alla rovescia per Nosferatu, la favola gotica a tinte fosche che aggiungerà terrore e brividi alle feste di fine anno.

A un mese dal debutto della pellicola nelle sale Usa, Focus Features ha condiviso un nuovo teaser trailer che vede protagonista Lily-Rose Depp preda della creatura della notte il cui aspetto non è stato ancora rivelato.



Lily-Rose Depp eroina gotica Terrore e mistero, questi gli elementi su cui si basa la campagna promozionale di Nosferatu, l'attesa quarta regia cinematografica di Robert Eggers, acclamato autore di The Witch, The Lighthouse e The Northman, che farà debutto nelle sale americane a Natale, in anticipo rispetto a quelle italiane dove arriverà il 1°gennaio con anteprime speciali il 31 dicembre.

I realizzatori hanno fatto leva sulla paura nelle varie clip che hanno aperto la strada al trailer, un montaggio esteso nel quale vediamo le ambientazioni, buona parte dei personaggi principali ma mai il protagonista, il conte Orlok/Nosferatu, qui interpretato da Bill Skarsgård.

Anche in questo teaser, pubblicato a un mese esatto dalla data di uscita del film negli States, il tema principale è ancora una volta il terrore.

Lily-Rose Depp, Ellen Hutter nel film, invoca la creatura di cui è diventata ormai preda. Quest'ultima arriva afferrandola per la gola con le sue orrende mani dalle unghie affilate, facendo sobbalzare gli spettatori.

L'atmosfera è la stessa delle prime anticipazioni del lungometraggio che punta a sedurre lo sguardo con le sue curatissime e sofisticate ambientazioni lunari per poi cogliere gli spettatori di sorpresa con le apparizioni del terribile Nosferatu.

Lily-Rose Depp sembra perfetta nel ruolo della moglie dell'agente immobiliare Thomas Hutter (qui Nicholas Hoult), personaggio riscritto da Eggers nel suo personale adattamento dell'iconico Nosferatu il vampiro del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau.

Le sue espressioni, le sue grida e i suoi racconti sul vampiro sono parte essenziale dei teaser e dei trailer che accompagnano l'uscita della pellicola. Leggi anche Nosferatu, le prime immagini dell'atteso film horror gotico di Eggers

Il conto alla rovescia per l'horror di Robert Eggers Focus Feature, insieme all'ultimo teaser trailer, ha lanciato anche un nuovo poster di Nosferatu realizzato per la campagna del film in versione IMAX.

Il poster mostra il profilo ravvicinato della protagonista Lily-Rose Depp e l'ormai nota mano con le unghie affilate del vampiro.

I poster e tutto quello che riguarda la campagna visual di Nosferatu, un film che si inserisce nella più pura tradizione del cinema gotico, un genere ormai poco esplorato che ma che sta tornando a solleticare le fantasie degli autori del grande e piccolo schermo, richiamano perfettamente le immagini del film diffuse fino a questo momento.

Gli interpreti principali della pellicola, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson e Emma Corrin, hanno dato inizio al tour promozionale del film a Londra, a metà novembre, con un photocall a tema. Insieme al regista Robert Eggers, gli attori hanno posato ai piedi di una scalinata in legno di stampo ottocentesco sormontata da grosse vetrate in stile maniero gotico.

Un'altra delle trovate a tema del tour promozionale è stato il posizionamento nei mesi scorsi in alcuni AMC Theatre di una bara da vampiro a dimensioni naturali, una mossa di marketing coerente col claim della campagna: (Nosferatu, il male) “sta arrivando”. Vedi anche I 24 film horror in uscita nel 2024, da Beetlejuice 2 a Nosferatu

