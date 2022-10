Nosferatu, Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp protagonisti del reboot

A prendere il posto di Anya Taylor-Joy, precedentemente scritturata per interpretare la giovane donna protagonista, sarà la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Anya Taylor-Joy, star della fortunata serie La Regina degli Scacchi, ha dovuto rinunciare al ruolo per via di altri impegni cinematografici e televisivi. Uno di questi impegni è, guarda caso, The Northman, il film del 2022 diretto sempre da Robert Eggers (regista di Nosferatu) in cui Anya Taylor-Joy recita al fianco indovinate un po' di chi? Di Alexander Skarsgård, il fratello maggiore di Bill Skarsgård... Ma quant'è piccolo il mondo dello showbiz? E quanto è grande la famiglia Skarsgård?

Bill Skarsgard, il protagonista maschile

Il nuovo Nosferatu di Robert Eggers è il secondo progetto reboot di questo classico, e avrà come protagonista Bill Skarsgard.

Parliamo dell'attore che ha vestito i panni del pagliaccio Pennywise negli ultimi due film di It (It del 2017 e It - Capitolo due del 2019), attore che inoltre sarà anche l’interprete di Eric Draven nel rifacimento attualmente in cantiere de Il corvo - The crow. Il cult del 1994 con protagonista il compianto Brendon Lee, morto tragicamente proprio sul set di quella pellicola quindi definita “maledetta”, è attualmente oggetto di reboot. Quella che avrebbe dovuto essere un'ulteriore pellicola - diretta da Rupert Sanders - in queste ore viene presentata come una possibile serie televisiva. Si sono appena concluse le riprese e - forse per l'abbondante e ottimo materiale girato - la produzione starebbe pensando ora a un progetto più lungo di un film. Sia che si tratti di un film sia che diventi una serie TV, alla regia ci sarà sempre Rupert Sanders, noto soprattutto per aver diretto Biancaneve e il cacciatore e Ghost in the Shell.

Per quanto riguarda Skasgard, ricordiamo che si tratta di un attore svedese, classe 1990 e appena approdato sul grande schermo con il film Barbarian. L'anno prossimo invece lo vedremo in Boy Kills World e John Wick: Chapter 4.

Figlio dell'attore Stellan Skarsgård, Bill Skarsgard ha quattro fratelli, di cui due attivi nel cinema proprio come lui: il famoso Alexander Skarsgard (nato nel 1976) e Gustaf (classe 1980).