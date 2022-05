11/12 ©Getty

Il Met Gala 2021, andato in scena eccezionalmente a settembre dopo lo stop della stagione della pandemia, ha visto nuovamente Lily-Rose Deep protagonista in Chanel, un look tutto in paillettes con crop-top, un elemento che non manca mai nel guardaroba dell'attrice che opta sempre più per i colori chiari e per il rosa nelle occasioni che contano