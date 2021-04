Voyagers, Lily-Rose Depp e Colin Farrell nella clip video del film

Il film è stato rilasciato negli Stati Uniti d’America il 9 aprile. La data d’uscita per le sale italiane è fissata per il 20 maggio 2021 , al netto di eventuali nuovi ritardi dovuti al Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Lo scopo della missione è tutto ciò che conta, il che spiega le parole di Farrell: “La tua vita e la mia sono importanti come quelle di chiunque altro”. Non vi sono soggetti speciali. Sono tutti parte di un piano più grande, di un sacrificio superiore che li ha condotti fino a quel momento. Lui le mostra delle foto della sua famiglia sulla Terra. Persone che non ha mai conosciuto, che si è lasciato alle spalle per sempre. Un ultimo punto di contatto con una vita che non avrà mai, così da poter garantire quella dell’intera razza umana.

Voyagers, trama e cast

approfondimento

Il futuro del genere umano è in pericolo. Ciò spinge la nostra specie a organizzare una spedizione disperata. L’obiettivo finale è quello di colonizzare un pianeta distante dalla Terra, dove poter dare il via a una nuova esistenza.

A bordo della navicella spaziale che racchiude le speranze di un intero mondo vi è un equipaggio principalmente caratterizzato da giovani uomini e donne. La loro intera vita si è svolta all’interno di un solco ben preciso. Hanno un solo scopo e nel tempo sono cresciuti valorizzando al massimo il proprio intelletto e il senso d’obbedienza.

La scoperta di un segreto, però, stravolge ogni equilibrio. In breve la parte più selvaggia del loro essere viene liberata. Una ribellione che potrebbe distruggere i sogni dell’umanità e porre fine alla vita dei protagonisti. Il giovane equipaggio non è più in grado di riprendere il controllo e forse nessuno intende realmente farlo. Sono liberi per la prima volta in tutta la loro vita. In breve tempo la navicella diviene il regno della lussuria e della paura. L’assenza di ordine porta rapidamente alla nascita di giochi di potere e di una gerarchia potenzialmente letale.

Ecco il cast principale del film: