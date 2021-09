The Idol, Lily-Rose Depp si unisce a The Weeknd

Continua l'avventura nel campo della recitazione della figlia d'arte che ha fatto esperienza nel cinema e nella moda Condividi:

Comincia a prendere forma il progetto di “The Idol”, prodotto HBO che si annuncia come uno dei titoli in grado di rubare l'attenzione del pubblico internazionale nel prossimo futuro. “The Idol”, che è attualmente in fase di sviluppo, si arricchisce del nome della sua probabile protagonista femminile affidato a Lily-Rose Depp. La figlia di Johnny Deep e Vanessa Paradis diventerà la nuova icona della Generazione Z?



La piccola Deep sarà la cantante nello show? approfondimento Lily Rose Depp, le foto più belle Quel che sappiamo sul team di produzione di “The Idol” è sufficiente a scatenare la curiosità del pubblico che in rete ha già aperto il dibattito sul nuovo show HBO. La presenza di Lily-Rose Depp, ormai ufficializzata, comincia a dare un'idea del tipo di protagonista di questa storia ambientata nell'ambiente dei locali notturni di Los Angeles. “The Idol” racconterà gli imprevedibili e sorprendenti sviluppi di una storia d'amore nata tra una cantante e un enigmatico proprietario di club che nasconde interessi oscuri e misteriosi. Il ruolo del gestore del club che, secondo la trama, sarebbe un adepto di una setta segreta, vedrà sul piccolo schermo Abel “The Weeknd” Tesfaye; la star internazionale della musica era già stata annunciata come interprete nel cast principale la scorsa estate quando si era diffusa la notizia del progetto in cui è presente nella impegnativa veste di attore, produttore e sceneggiatore.

Lily-Rose Deep, parallelamente alla sua brillante carriera di modella ed ambassador per i più prestigiosi brand della moda mondiali, ha recitato in “Voyagers” e sarà presto sullo schermo, con uscita prevista per fine anno, in altre due pellicole: “Silent Night” di Camille Griffin e “Wolf”.