The Weeknd svela il trailer di The Idol, con Lily-Rose Depp

Entro la fine del 2022 uscirà su HBO The Idol, un nuovo show con protagonisti The Weeknd e Lily-Rose Depp. La pellicola sarà diretta da Sam Levinson, regista di Euphoria

Dopo il grande successo della seconda stagione di Euphoria, il regista Sam Levinson si appresta a lanciare un nuovo progetto che, senz'altro, sarà acclamato dai suoi fan. Il riferimento è a The Idol, nuova serie tv che andrà in onda su HBO e vedrà come protagonisti principali Abel "The Weeknd" Tesfaye e Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Non c'è ancora una data ufficiale della serie The Idol, ma lo show dovrebbe comunque andare in onda entro la fine del 2022.

Il trailer di The Idol mostrato da The Weeknd approfondimento Le migliori serie TV da vedere a luglio 2022. FOTO Domenica 17 luglio The Weeknd ha pubblicato sul canale Instagram ufficiale il primo trailer di The Idol. Nel video, dalla durata di circa 1:30 minuti, si nota la mano di Sam Levinson, con atmosfere che ricordano molto Euphoria. Infatti, alcune scene e dialoghi sembrano lasciar presagire qualcosa di più spinto, sia per le possibili scene hot che per altre di violenza a livello generale. Emblematico, in tal senso, il breve dialogo tra i due protagonisti, con The Weeknd che domanda “Ti fidi di me?” a Lily-Rose Depp che, seduta sulle sue gambe, risponde sussurrando “Non completamente”. Per The Weeknd non si tratta di un debutto assoluto come attore, dal momento che lo abbiamo già visto in quel ruolo in Diamanti grezzi, film drammatico con Adam Sandler. Per Lily-Rose Depp, invece, si tratta di uno dei primi progetti come protagonista, con la sua carriera che sta avendo una discreta ascesa. Basti pensare, infatti, che nel 2021 ha partecipato ai seguenti quattro film: Confini e dipendenze, Voyagers, Silent Night e Wolf.

Trama e cast di The Idol approfondimento The Idol, Lily-Rose Depp si unisce a The Weeknd The Idol è ambientata nel mondo dei giovani e della musica, con una star pop in ascesa che si dovrà confrontare in una complicata relazione dai risvolti misteriosi con un leader di un culto moderno. Oltre a Lily-Rose Depp, la popstar e The Weeknd, il leader, sono presenti nel cast anche Debby Ryan, Steve Zissis, Melanie Liburg, Troye Sivan e Rachel Sennott. Tra i co-creatori del progetto, oltre al regista Sam Levinson, c’è anche Reza Fahim. Ricordiamo che, inizialmente, era stata scelta Amy Seimetz come regista di tutti e sei gli episodi di The Idol. A causa, però, di alcune divergente incolmabili con la produzione, Sam Levinson è subentrato al suo posto ed è pronto a confermare il successo di Euphoria. Grande attesa, infine, per l’interpretazione di Lily-Rose Depp, con i social che sono divisi tra la curiosità di vedere come se la cava la figlia di Johnny e chi, invece, dà per scontato che non potrà mai ripercorrere le orme del padre.