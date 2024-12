Nosferatu, il cast veste di nero alla première mondiale a Berlino

12/12 ©Getty

Nosferatu debutterà nelle sale statunitesi il 25 dicembre. In Italia l'uscita ufficiale è fissata per il primo gennaio ma il 31 dicembre sono previste delle anteprime speciali.

L'uscita del film negli States, dove sarà disponibile anche in IMAX, è accompagnata dal lancio di una serie di prodotti e gadget a tema con la pellicola. Per alcune sale USA, ad esempio, è stato realizzato un contenitore per i pop corn col design della bara del vampiro



