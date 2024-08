The Crow - Il Corvo, il cast del remake 2024 con Bill Skarsgård. FOTO

7/7 Photo by Ryan Browne/Shutterstock

Jordan Bolger, in The Crow - Il corvo è Chance, tatuatore e amico di Eric and Shelly. Visto in ruoli minori in moltissime serie TV, al cinema ha debuttato nella commedia live action Tom & Jerry. Sul piccolo schermo, veste i panni di Skad in The Book of Boba Fett