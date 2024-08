Sul set del reboot de Il Corvo le armi sono bandite

La decisione l'ha presa il regista, Rupert Sanders, che non ha voluto correre rischi. Durante le riprese del film originale, uscito nel 1994, la star Brandon Lee è morta proprio per un proiettile partito per errore

Il regista del nuovo reboot de Il Corvo ha deciso di non correre rischi, e ha vietato l'utilizzo di armi vere sul set.

La decisione di Rupert Sanders

In un'intervista rilasciata a Variety, il regista Rupert Sanders ha dichiarato in termini inequivocabili che "la sicurezza è la priorità numero uno". Ha anche aggiunto: "I set dei film sono molto pericolosi. Ci sono macchine in rapido movimento con gru bloccate sulla cima, ci sono stuntman che volano". Da qui la decisione di vietare le armi, così da non correre il rischio di proiettili che partono per errore. Ferendo, o uccidendo, qualcuno.

Del resto, le riprese del film originale, uscito nel 1994, sono finite in tragedia. Un attore ha sparato un colpo da una pistola che non avrebbe dovuto essere carica, e ha colpito a morte Bruce Lee, il 28enne figlio di Brandon Lee, protagonista della pellicola.

Sanders, il cui film sarà il quinto capitolo del franchise de Il Corvo, è stato fortemente in sintonia con le aspettative del team di sicurezza, ancora prima che la produzione cominciasse. "Il primo giorno in cui ho incontrato il dipartimento degli effetti speciali, ho capito che tutti erano molto attenti alla sicurezza. Seguono le stesse linee guida dei militari quando hanno a che fare con le armi, ma non volevo rischiare in alcun modo". Così, al posto delle armi vere, ci sono pistole da softair e armi di metallo o di gomma che non hanno il meccanismo del fuoco e dello sparo.