The Crow – Il Corvo, il secondo trailer svela la nuova data di uscita

Spettacolo

30 anni fa Brandon Lee moriva sul set de "Il Corvo". Cosa è successo

Il 31 marzo 1993 una pistola che non avrebbe dovuto essere caricata con pallottole vere colpì l'attore nello stomaco, mettendo fine alla sua vita. Per anni aveva cercato di non essere più 'il figlio di Bruce Lee'. Per ironia della sorte, sarà proprio il film sul cui set perse la vita a consacrarlo nella storia del cinema

È bastato un solo film per consacrarlo come simbolo di una generazione, quella dei teenager ribelli dei primi anni ’90. Prima di The Crow (Il Corvo), Brandon Lee non era mai stato altro che il figlio di Bruce Lee. Aveva già recitato in qualche pellicola ma paradossalmente quella che lo ha portato alla ribalta è stata anche quella che non ha mai finito di girare: Lee moriva il 31 marzo 1993, a 28 anni, per il colpo di un proiettile che doveva essere falso e invece era vero, sparato per sbaglio proprio sul set de Il Corvo

Brandon Lee nasceva il 1° febbraio 1965 a Oakland, California. Il cognome del padre per lui sarà al tempo stesso fortuna e maledizione: non riuscì mai davvero a spezzare le catene di un nome così altisonante, quello del più famoso atleta kung fu e interprete di film di arti marziali nella storia del cinema. La famiglia Lee si trasferisce poco dopo la nascita del figlio a Los Angeles e poi a Hong Kong, terra natìa del padre. In foto, la famiglia Lee nel 1970