Il Corvo, regista dell'originale critica il remake

Il regista del film Il corvo - The Crow del 1994 critica duramente il remake della sua pellicola, quella che vedeva protagonista Brandon Lee. Parliamo di Alex Proyas, il cineasta che a metà degli anni Novanta ha adattato per il grande schermo il fumetto di James O'Barr intitolato Il corvo (che racconta la storia di Eric Draven, un musicista rock classico la cui anima, inquieta e tormentata, tornerà per vendicare la sua morte e soprattutto lo stupro e l'omicidio della sua fidanzata Shelly Webster).

Alex Proyas: “Il Corvo è l’eredità di Brando Lee. Così dovrebbe rimanere”



"Non provo davvero alcuna gioia nel vedere negatività sul lavoro di altri colleghi cineasti", ha scritto Proyas su Facebook. "E sono certo che avessero tutte buone intenzioni, come tutti noi facciamo su qualsiasi film. Quindi mi fa male dire di più su questo argomento, ma penso che la risposta dei fan parli da sola. Il Corvo non è solo un film. Brandon Lee è morto facendolo ed è stato completato come un testamento alla sua geniale perduta e tragica perdita. È la sua eredità. Così dovrebbe rimanere”, prosegue il messaggio di Alex Proyas su FB.

Nel suo post su Facebook, Proyas ha linkato un articolo di CBR intitolato "The Crow Remake Trailer Gets Staggering Amount of Dislikes on YouTube" (traducibile come: Il trailer del remake de Il Corvo ottiene un'incredibile quantità di Non mi piace su YouTube). Il trailer del remake, che vede anche la partecipazione di FKA Twigs, ha ricevuto un discreto numero di critiche online, fa sapere Variety.