17/21

La madre sconvolta dall'ennesima tragedia in cui si ha in primo piano la figura della figlia, indagando scopre che in lei si è reincarnato l'Anticristo e non solo, la figlia di Damien Thorn (avuta prima della sua morte dall'unione con uno sciacallo) porta in sé un suo gemello, che ha il compito di generare e proteggere, vera reincarnazione dell'Anticristo. Il medico curante della famiglia, il Dr. Hastings (anch'egli un apostolo di Satana) durante un ricovero in ospedale innesta il gemello nel grembo della madre facendolo sembrare un "inatteso miracolo