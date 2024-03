Omen- L'origine del presagio, il trailer del prequel della saga horror

L'inizio di ogni storia che ha al centro lo scontro tra il Bene e il Male può essere collocata sempre più indietro nel tempo, come provano i tanti prequel dei titoli più celebri della cinematografia horror, genere che si presta tantissimo ai salti temporali, quindi, allo sviluppo di saghe che incontrano spesso l'interesse e il favore del pubblico. Omen - L'Origine del Presagio , pellicola che nei cinema italiani arriverà dal prossimo 4 aprile , si pone come il capitolo zero, ovvero l'episodio che precede i fatti di The Omen - Il presagio , horror del 1976 diretto da Richard Donner con Gregory Peck che ha dato origine a vari sequel, remake e reboot. Il nuovo progetto, una produzione affidata alla regia della debuttante Arkasha Stevenson, vede protagonista Nell Tiger Free che è anche al centro del trailer ufficiale , più completo della clip rilasciata lo scorso gennaio che anticipa le atmosfere misteriose della storia a sfondo religioso.

La trama e il cast di Omen - L'Origine del Presagio

Margaret, una giovane donna americana, giunge in Italia, a Roma, per lavorare in una delle chiese della Capitale, lì viene a conoscenza di un piano che porterà alla nascita di Damien, l'Anticristo, la cui venuta ha conseguenze devastanti per l'umanità.

Il trailer ufficiale del lungometraggio ci immerge nelle stanze delle religiose coinvolte nella macchinazione macabra, con la protagonista, che ha il volto di Nell Tiger Free - l'attrice britannica che ha lavorato nella serie Servant di M. Night Shyamalan - preda di tentennamenti della sua fede, orribili presagi, visioni di un futuro inevitabile. La donna si ritrova coinvolta nella missione di salvare il mondo dalla venuta di Damien, quello che gli appassionati di horror religiosi e conoscitori dei titoli precedenti conoscono come il protagonista dei vari titoli della saga avviata nella metà degli anni Settanta. Suspense, jump scare e scene girate per intimorire i timorati di Dio e non solo. Omen - L'Origine del Presagio è solo uno degli ultimi titoli che sviluppano il filone di horror a sfondo religioso che, negli ultimi anni ha visto film di successo come The Nun e il suo sequel prodotti da New Line Cinema.

Nel cast di Omen - L'Origine del Presagio figurano anche la brasiliana Sônia Braga, Ralph Ineson, volto della saga di Harry Potter, e Bill Nighy, un nome del cinema e della tv internazionali che vanta una carriera vastissima.