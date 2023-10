2/16

Il demonio (1963) Diretto da Brunello Rondi e Ispirato agli studi antropologici di Ernesto de Martino in Basilicata, è tra le prime pellicoleincentrate sul tema delle possessioni diaboliche. Le riprese sono state effettuate a Matera, Montescaglioso e Miglionico. Si ritiene che l'opera abbia ispirato L'esorcista, non solo per alcuni spunti narrativi ma anche per la presenza di una scena in cui la protagonista Daliah Lavi si esibisce in una camminata a 4 zampe con il ventre all'insù, che ricorda il noto spider walk presente nel film di Friedkin

Mister Paura presenta The Conjuring: Per ordine del diavolo