L'esorcista torna al cinema in 4K, 10 cose da sapere sull'horror cult

È arrivata nelle sale la versione restaurata in 4K del leggendario horror diretto da William Friedkin. Rimarrà in cartellone al cinema fino al 27 settembre. La nuova versione è quella che è stata presentata in prima mondiale nella sezione Venezia Classici in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2023. Ecco 10 cose da sapere sulla pellicola che definire cult sarebbe forse riduttivo

In fondo a questo articolo potete guardare il nuovo trailer italiano de L'esorcista, realizzato in occasione di questa uscita speciale.

L'esorcista è nei cinema nella sua nuova versione restaurata in 4K, presentata in prima mondiale nella sezione Venezia Classici in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2023. "Credo che L'esorcista sia tanto intenso oggi, a distanza di cinquant’anni, quanto lo fu al momento della sua prima uscita. È questa la genialità della storia di William P. Blatty", aveva dichiarato Friedkin in occasione dell’annuncio della presenza della versione restaurata del film al Lido, dove è stato anche proiettato postumo il suo ultimo lungometraggio, The Caine Mutiny Court-Martial, che arriverà prossimamente al cinema.

Il film è l’adattamento dell’omonimo romanzo di William Peter Blatty

L’esorcista, famoso film horror del 1973 diretto da William Friedkin, è basato sul romanzo omonimo di William Peter Blatty. La trama racconta la storia di Regan MacNeil, una dodicenne che viene posseduta da un demone. Sua madre, Chris MacNeil, cercherà l'aiuto di due sacerdoti cattolici per eseguire un esorcismo e liberare sua figlia dal male. William Friedkin ha diretto il film, mentre William Peter Blatty ha scritto la sceneggiatura, adattando lui stesso il proprio romanzo.

William Peter Blatty a sua volta si ispirò a un caso di esorcismo realmente avvenuto nel 1949 a Washington.

Uno dei film più influenti nella storia del cinema horror (con 10 nomination e 2 Oscar)

L’esorcista è considerato uno dei film più influenti nella storia del cinema horror, e non soltanto in quella del sottogenere: nella storia della settima arte in generale, questo titolo è tra i primi citati come pietra miliare. Per quanto riguarda il cinema dell’orrore, poi, parliamo di un punto di riferimento imprescindibile per il genere.

L’esorcista ha ricevuto dieci nomination agli Academy Awards nel 1974, tra cui quella per il Miglior Film, e ha vinto due premi: Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Sonoro. Ma la pellicola è celebre anche per i suoi effetti speciali, che definire impressionanti sarebbe riduttivo. Le sequenze dell'esorcismo hanno richiesto l'uso di vari trucchi e di numerosi dispositivi innovativi per l'epoca. È entrata nella storia la cosiddetta tecnica del "Pezzo", quella per fare girare la testa della protagonista a 180 gradi, creando uno dei momenti più iconici del film e della settima arte.