Sky rende omaggio a William Friedkin con il film L'esorcista

Cinema

Classe 1935, il regista della New Hollywood degli anni '70 era atteso a settembre alla Mostra del cinema di Venezia con il film fuori Concorso The Caine mutiny court-martial. Dopo la tv e i documentari, negli anni '70 la consacrazione con il premio Oscar alla miglior regia per Il braccio violento della legge

È morto all’età di 87 anni il regista William Friedkin, premio Oscar per Il braccio violento della legge (The French Connection). Fra i suoi lavori anche L’Esorcista, Festa per il compleanno del caro amico Harold (The Boys in the Band), Vivere e morire a Los Angeles, Regole d’onore (Rules of Engagement)