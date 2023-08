Addio William Friedkin, regista de L'Esorcista

È morto a Los Angeles all'età di 87 anni William Friedkin, grande regista americano premio Oscar per la regia di Il braccio violento della legge, celebre anche per il capolavoro del genere horror L'Esorcista per Vivere e Morire a Los Angeles. Friedkin ha lavorato praticamente fino alla fine della sua vita e il suo ultimo film, The Cain Mutiny Court Martial, è previsto in cartellone alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. La morte di Friedkin è stata annunciata da Stephen Galloway, decano della Chapman University e amico del regista e della moglie Sherry Lansing.