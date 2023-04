The Exorcist: Believer, tantissime le scene di possessione

Nuovi dettagli e nuove immagini sul sequel del cult horror degli anni ’70 in arrivo al cinema prossimamente Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il produttore Jason Blum e il regista David Gordon Green hanno presentato al CinemaCon le prime immagini video del sequel del celebre L’Esorcista, intitolato The Exorcist: Believer. Blum ha parlato di come il regista gli abbia proposto una versione aggiornata del cult di William Friedkin, proprio come ha fatto con i recenti film di Halloween che hanno caratterizzato la storia di Laurie Strode con Jamie Lee Curtis. The Exorcist: Believer dovrebbe arrivare al cinema a ottobre 2023, diversi anni dopo l’originale del 1973 che ha terrorizzato tutto il mondo per generazioni, basato sul libro di William Peter Blatty.

Le prime immagini del film Il filmato di footage mostrato al ComicCon inizia con la scomparsa della figlia di Leslie Odom Jr. che poi si scopre essere finita nel bosco, e poi in ospedale. Più tardi questa inizia ad avere le convulsioni, ma ci sono altri giovani colpiti dalla possessione demoniaca. Ne vediamo uno entrare in una chiesa cattolica urlando “Il corpo e il sangue!” Secondo le prime indiscrezioni è confermato che in questo film ci saranno molte più scene di possessione rispetto al cult degli anni ’70. approfondimento Film horror, i titoli più attesi del 2023

Il cast di The Exorcist: Believer Ellen Burstyn riprende il suo ruolo dal film originale come Chris MacNeil e interviene per aiutare queste persone con bambini posseduti. Si scopre che sicuramente sa qualcosa e la donna affronta una delle ragazze più avanti nel trailer ed esclama: "ci siamo già incontrati”. Nel cast ci sarà anche Odom Jr. come il padre di un bambino posseduto che segue il personaggio della Burstyn per chiedere aiuto. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film