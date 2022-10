David Gordon Green dirigerà il reboot de "L'esorcista"

"Inizieremo tra un paio di settimane e siamo pronti a rimboccarci le maniche e tuffarci nel prossimo grande franchise", ha detto Green alla giornalista di Variety Angelique Jackson alla premiere americana di Halloween Ends. "Abbiamo un cast straordinario che sarà presente e una sceneggiatura di cui siamo tutti entusiasti”. Quindi i presupposti sembrano ottimi e la Universal ha speso 400 milioni di dollari per quella che sarà una trilogia prodotta da Blumhouse. Sicuramente è una bella responsabilità riprendere in mano un film che ha segnato la storia del cinema horror diventando oggetto di studio e assolutamente iconico.

Molti fan dell’originale saranno intrigati dalla presenza confermata di Ellen Burstyn che tornerà a vestire i panni di Chris MAcNeil, la mamma della giovane Linda Blair posseduta dal demonio nel fil del 1973. "[Sono] onorato di entrare in qualcosa di così prezioso nella storia del cinema - ha spiegato Green - E sapendo che c'è una base di fan che è curiosa, consapevole, vigile, potenzialmente preoccupata di vedere cosa stiamo combinando. Quello che mi piace è che la gente dice: "È stressante?" No, è eccitante perché ho passato così tanto della mia vita a fare film e tu chiedi solo al pubblico di sintonizzarsi, di vedere cosa sta succedendo o di acquistare i biglietti. Con questi film, ho storie da raccontare, ho un'immaginazione da esprimere e il modo in cui posso farlo è un'opportunità incredibile”.

The Wicker Man, in lavorazione una serie TV tratta dall'horror cult

Nuova vita per L’Esorcista

vedi anche

Hellraiser 2022, la trasformazione di Jamie Clayton impressiona. VIDEO

Green ha scherzato sul fatto che le sue conversazioni con Ellen Burstyn sul suo personaggio e sul reboot "vanno in profondità”. "In molte di queste esperienze, mi trovo a lavorare con talenti così affermati e perspicaci, quindi faccio molte domande e sento qual è la loro prospettiva sul mondo e come questo influenza la loro creatività", ha condiviso Green. “È come chiamare il tuo consigliere spirituale. Stiamo comunicando a diversi livelli ed è importante che un progetto come questo abbia quel rispetto per ciò che le persone hanno dentro".