The Wicker Man, in lavorazione una serie TV tratta dall'horror cult

Il cult horror degli anni '70 sta per diventare una serie tv, ecco tutti i dettagli che si sanno fino a oggi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Quasi 50 anni dall’uscita del film horror di Robin Hardy, Andy Serkis e Jonathan Cavendish con The Imaginarium e Urban Myth Films stanno lavorando a una serie tv di The Wicker Man anche grazie al sostegno di Studio Canal. La sceneggiatura sarà firmata da Howard Overman, premio BAFTA per Misfits e War of the Worlds e, secondo le news più recenti riportate da Deadline si potrebbero iniziare le riprese nei prossimi mesi.

The Wicker Man, il film vedi anche Hellraiser 2022, la trasformazione di Jamie Clayton impressiona. VIDEO Interpretato da Edward Woodward e Christopher Lee, l'originale The Wirkcer Man è diventato un cult horror. Racconta la storia del sergente di polizia Neil Howle che viaggia a bordo di un idrovolante verso la remota isola di Summerisle, nelle Ebridi, per indagare sulla scomparsa di una giovane ragazza. Il devoto cristiano è costernato nello scoprire che gli isolani rendono omaggio agli dei pagani celtici dei loro antenati e si scatena l'inferno, che finisce in tragedia.

Un remake nel 2006 approfondimento “Halloween Ends”, arriva nei cinema l’ultimo film della trilogia. FOTO Nel 2006 fu realizzato un remake del film del 1973 con Nicholas Cage come protagonista. Ma l’adattamento televisivo, secondo Overman, sarà diverso dal film originale per molti versi, ma "esplorerà gli stessi temi di sacrificio, superstizione e rituale che erano al centro”. Cavendish ha affermato che Overman ha "creato una serie audace, scioccante e unica, inserendo i temi e il potere terrificante dell'originale Wicker Man in un'ambientazione moderna ed emozionante”.