Hellraiser 2022, la trasformazione di Jamie Clayton impressiona. VIDEO

Un video a dir poco spettacolare ripercorre la bellezza di quattro ore di make-up art e prostetica, una sessione lunghissima e molto impegnativa con cui l’attrice Jamie Clayton si è tramutata in maniera incredibile nella nuova versione di Hellraiser. Si tratta di un film Hulu Original, attualmente disponibile su Hulu e in arrivo prossimamente anche su Disney+

Parliamo del film intitolato Hellraiser 2022, un film Hulu Original attualmente disponibile su Hulu e in arrivo prossimamente anche in Italia, su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In una clip di soli 45 secondi viene mostrato il timelapse delle quattro ore di trucco (si fa per dire "trucco": guardare il video in fondo a questo articolo per credere…) corredate dal commento dell'attrice protagonista. Il film è un Hulu Original prodotto con la collaborazione dell’autore originale della saga, Clive Barker. In fondo a questo articolo potete guardare lo spettacolare video che mostra la trasformazione di Jamie Clayton in Pinhead, per Hellraiser 2022.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È stato pubblicato in rete un breve video che - in maniera spettacolare, velocizzata e volutamente frenetica - ripercorre ben quattro ore di make-up art e prostetica, una sessione lunghissima e molto impegnativa a cui si è dovuta sottoporre l'attrice Jamie Clayton per tramutarsi nella nuova versione di Hellraiser.

Il film

approfondimento

Hellraiser 2022, tutto quello che c'è da sapere sul reboot

Hellraiser 2022 è l’attesissimo reboot di una delle saghe horror più longeve della storia. A distanza di 35 anni dal primo capitolo, torna Pinhead, stavolta però nei suoi panni ci sarà una donna. Jamie Clayton è una donna transgender e attivista per i diritti delle persone trans.

Questo undicesimo capitolo sembra già aver convinto la critica: arrivato il 7 ottobre negli Stati Uniti sulla piattaforma Hulu, il nuovo atto dell'epopea horror ha il merito di avere reinventato la saga senza tradirne lo spirito.

Il cast è capitanato da Jamie Clayton, affiancata sul set da Odessa A’zion, Adam Faison, Drew Starkey, Brandon Flynn e Aoife Hinds.

La pellicola racconta la storia di una giovane donna dominata dalle dipendenze che entrerà in possesso di un puzzle tridimensionale a forma di cubo, un oggetto molto antico. La donna non sa che quel puzzle ha la funzione di evocare i Cenobiti, un gruppo di sadici esseri sovrannaturali che provengono da altre dimensioni.

Anche in questo nuovo capitolo i Cenobiti sono terribili e altamente temibili. Non hanno nemmeno un briciolo di umanità e inseguono un unico obiettivo: la ricerca del piacere estremo. Cercando quest'ultimo, hanno perduto la concezione della differenza tra il godimento più completo e il dolore più lancinante.

Pure stavolta, come per gli altri film del franchise, basterà aprire il cubo di Lemarchand per fare uscire i peggiori incubi di sempre, aprendo la strada a torture e a fiumi di sangue.

Non si tratta però di un film in cui tutto il sangue e la paura sono fine a se stesse: Hellraiser 2022 è anche un'interessante metafora delle dipendenze, una distopia che mostra come la schiavitù da qualcosa possa trasformare in esseri terribili e disumani, pronti a tutto pur di soddisfare il proprio palato da dipendente.