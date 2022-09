Hellraiser, il trailer dell'atteso remake

I dettagli del trailer e del remake

Hellraiser, nel teaser trailer Jamie Clayton nei panni di Pinhead

Martedì 20 settembre, attraverso il profilo ufficiale di Youtube, Hulu ha svelato in anteprima il trailer del remake di Hellraiser. Nel video, come prevedibile, l’atmosfera è decisamente cupa e sinistra, con alcune immagini cruente che ritraggono le vittime di Pinhead, che per la prima volta avrà il volto di una donna. Una scelta che ha trovato l’appoggio di Doug Bradley, lo storico interprete del primo Pinhead del 1987 che, interpellato a riguardo, ha affermato: “Sembrava che una Pinhead al femminile fosse in dirittura d’arrivo. Non ho familiarità con i suoi lavori recenti di Jamie, ma alcuni anni fa c’era una serie di fantascienza su Netflix intitolata Sense8, della quale ero fan. C’era anche Jamie e posso dire che mi è piaciuta molto la sua interpretazione”. Doug Bradley ha ricoperto il ruolo di Pinhead per otto film, prima di essere sostituito negli ultimi due da Stephan Smith e da Paul T. Taylor. Il remake di Hellraiser è stato diretto da David Bruckner, mentre Luke Piotrowski e Ben Collins si sono occupati della sceneggiatura. Clive Barker, il creatore di Hellraiser, è stato ingaggiato come produttore accanto a David S. Goyer, Keith Levine e Marc Toberoff. La trama del remake vede una giovane donna alle prese con una dipendenza che entra in possesso di una scatola rompicapo. Ella, però, non sa che da questo oggetto saranno evocati i Cenobiti, esseri sadici di un’altra dimensione. Oltre alla già citata Jamie Clayton, nel film vedremo Adam Faison, Drew Starkey, Goran Visnjic, Odessa A’zion, Hiam Abbass, Brandon Flinn, Yinka Olorunnife, Jason Liles, Aoife Hinds, Kit Clarke, Selina Lo e Zachary Hing.