Uscirà il 7 ottobre su Hulu l’atteso reboot di Hellraiser, rivisitazione del film uscito nel 1987 e diretto da Clive Barker. C’è grande attesa da parte di tutti i fan che da poche ore hanno potuto vedere il teaser trailer della pellicola che vede Jamie Clayton nel ruolo di Pinhead . L’iconico personaggio horror appare per la prima volta con tanto di decine di spilli attaccati al viso. In Hellraiser, una giovane donna alle prese con una dipendenza entra in possesso di un'antica scatola rompicapo, ignara del fatto che il suo scopo è quello di evocare i Cenobiti, un gruppo di sadici esseri soprannaturali provenienti da un'altra dimensione.

Le parole di Jamie Clayton su Pinhead

Con la pubblicazione del teaser trailer c’è stato così un primo sguardo a Pinhead interpretato da Jamie Clayton. La sinossi descrive il nuovo film come "una rivisitazione" dell'originale del regista e autore Clive Barker, che ha generato nove sequel tra cui Hellbound: Hellraiser II e Hellraiser: Judgment del 2018. Jamie Clayton, 44 anni, ha condiviso il video teaser su Twitter e ha risposto a un fan che le ha chiesto cosa ha provato quando si è vista per la prima volta nel costume di Pinhead. "È stata una cosa pazzesca", ha detto la star di The L Word: Generation Q, il cui casting per Hellraiser era stato annunciato per la prima volta nell'ottobre del 2021. Jamie Clayton prende così il posto di Doug Bradley, attore 67enne, che ha interpretato il ruolo di Pinhead in Hellraiser del 1987. Successivamente ha vestito i panni del personaggio horror in altri sette film, prima che Stephan Smith Collins ne prendesse le redini in Hellraiser del 2011: Revelations, seguito da Paul T. Taylor in Hellraiser: Judgment.