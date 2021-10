Jay Clayton, l’attrice di Sense8 sarà Pinhead nel prossimo Hellraiser

Un’icona del cinema horror è pronta a uno dei più clamorosi casi di gender swap della storia del cinema recente. Pinhead sarà infatti interpretato dall’attrice di Sense8 Jamie Clayton nel remake del classico Hellraiser. L’annuncio è stato dato da Spyglass Media Group e Hulu, la piattaforma che distribuirà in esclusiva per gli Usa il nuovo film ispirato alla saga di Clive Barker.

Lo stesso Barker, sceneggiatore e regista del film originale del 1987, è coinvolto nel progetto nelle vesti di produttore. Una sorta di garanzia per i fan, che si troveranno davanti un cambiamento considerevole per il personaggio principale. Pinhead, il mostro con gli spilli conficcati nel volto e nella testa, era infatti stato interpretato nel primo film e in numerosi sequel da Doug Bradley, un attore maschio. Jamie Clayton è invece una donna transgender, un’attrice di grande talento diventata icona LGBTQIA+ interpretando Nomi in Sense8, un personaggio che come lei è una donna che ha completato il suo processo di transizione.

Il resto del cast del nuovo Hellraiser includerà Odessa A'zion, Brandon Flynn, Goran Visnjic, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, and Hiam Abbass. David Bruckner sarà il regista, Ben Collins e Luke Piotrowski gli sceneggiatori che partiranno da un soggetto scritto da David S. Goyer. Bruckner, Collins e Piotrowski hanno lavorato insieme di recente sul thriller The Night House – La casa oscura.

BARKER: "TRA OMAGGIO ALLA TRADIZIONE E VOGLIA DI RIVOLUZIONE"

Barker ha si è detto soddisfatto della visione di Bruckner per Hellraiser: “Rende omaggio a ciò che il primo film ha creato, ma poi lo porta in posti in cui non è mai stato prima. Questo è Hellraiser su una scala che semplicemente non mi aspettavo. David e il suo team hanno fatto un passo nella mitologia della storia, ma ciò che mi esalta è il loro desiderio di onorare la versione originale pur rivoluzionandola per una nuova generazione”.