“Halloween Ends”, arriva nei cinema l’ultimo film della trilogia. FOTO

2/11 ©Webphoto

Jamie Lee Curtis torna per l'ultima volta nei panni di Laurie Strode, la prima "final girl" dell'horror e il ruolo che ha lanciato la sua carriera. L’attrice ha interpretato Laurie per più di 40 anni, una delle più longeve coppie attore-personaggio della storia del cinema. Un appuntamento, quello con Halloween Ends, a cui non si può arrivare impreparati: com’era finito lo scorso film, Halloween Kills? Cosa ci aspetta in questo nuovo capitolo? (Nella foto una scena di Halloween Ends)

Jamie Lee Curtis ringrazia Halloween: "Senza Laurie Strode nulla sarebbe stato possibile"