Halloween, i 10 episodi a tema più famosi delle serie tv

Dai classici "La paura fa novanta" della famiglia gialla più famosa del piccolo schermo alla Zucca supersexy di How I Met Your Mother, passando per Buffy, Sabrina, Streghe e la "murder house" di American Horror Story: ecco come la notte del 31 ottobre è diventata protagonista nelle puntate speciali di alcune serie famose

Quando si pensa a Halloween è impossibile non pensare a streghe, zombie, maschere mostruose e zucche. Questa festa spettrale, amata in tutto il mondo e celebrata il 31 ottobre, è diventata protagonista di interi episodi delle serie tv. Ecco quelli che abbiamo scelto per voi.

The Simpsons - La paura fa novanta (Treehouse of Horror) Non si può non partire dai Simpson, che ogni anno dedicano a Halloween un episodio speciale intitolato La paura fa novanta (Treehouse of Horror). È così anche quest'anno: siamo arrivati all'episodio numero 32 della speciale serie - andata in onda negli Usa il 10 ottobre - che, come sempre, è composto da corti a tema horror. Questa volta c'è anche una citazione parodica del film Parasite. In Italia, il 30 ottobre, è andato invece in onda La paura fa novanta XXXI, con una parodia di Toy Story e di Into the Spider Verse.

Buffy L'Ammazzavampiri – Il Sapore del Terrore È sicuramente questo uno degli episodi più belli e famosi a tema Halloween. Lo troviamo nella quarta stagione della serie tv Buffy - L'ammazzavampiri e l'episodio ha come titolo Il Sapore del terrore (Fear ItSelf). Buffy, la protagonista, va a una festa di Halloween insieme ad alcuni amici, approfittando del fatto che quella del 31 ottobre dovrebbe essere l'unica notte lontana dalle forze del male. Ma quando Oz si taglia e il suo sangue gocciola su uno strano simbolo, una creatura malvagia inizia a dar vita alle peggiori paure di tutti quelli che sono presenti al party.

Streghe - All Halliwell's eve Anche Streghe, la serie tv con protagoniste le sorelle Halliwell, non poteva non avere almeno un episodio dedicato ad Halloween. È il quarto della terza stagione e s'intitola All Halliwell's eve e utilizza come espediente un viaggio nel passato delle tre streghe, che vengono chiamate nel 1600 da una loro antenata per aiutarla a salvare il suo villaggio da un terribile demone.

How I met your mother – La zucca supersexy Episodi speciali a tema Halloween anche in How I Met Your Mother. In particolare, la puntata La zucca supersexy - sesto episodio della prima stagione - racconta della festa in costume in cui Ted conosce la leggendaria donna vestita da zucca, il cui nome e la cui identità vengono poi rivelate solo sette stagioni dopo. A interpretare la zucca supersexy è Katie Holmes.

Scream – Speciale di Halloween Lo speciale di Halloween della serie televisiva Scream è stato inserito alla fine della seconda stagione, nelle puntate 13 e 14. E non a caso ha messo fine alle avventure di Emma Duval e dei suoi amici. Nello speciale il gruppo parte per una vacanza, nella speranza di potersi lasciare alle spalle il terrore vissuto nella propria cittadina. Ma mentre Noah e Stavo si appassionano a una spaventosa leggenda, nuovi omicidi sconvolgono la vita dei protagonisti.

Chilling Adventures of Sabrina – Capitolo due: L'Oscuro battesimo Le terrificanti avventure di Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina ) contengono lo speciale legato ad Halloween nel secondo episodio della prima stagione intitolato Capitolo due: L'Oscuro Battesimo (Chapter Two: The Dark Baptism). La protagonista compie sedici anni e deve sottoporsi all'Oscuro Battesimo per diventare una strega a tutti gli effetti e abbandonare il mondo degli umani. Dopo la serata in compagnia degli amici, Sabrina si reca nel bosco per compiere il rito oscuro, ma cambia idea e scappa, inseguita dalla sua congrega.

Smallville – Spell Nella serie tv Smallville, dedicata al giovane Clark Kent (Superman), l'episodio di Halloween viene inserito nella quinta stagione e il protagonista si troverà ad avere a che fare con i succhiasangue. Chloe, in cerca di una storia per farsi assumere al Daily Planet, scopre che una confraternita è in realtà il covo di alcune vampiresse. Queste riescono a soggiogare Lana ed è quindi compito di Clark tentare di salvarla dalla maledizione.

American Horror Story: Murder House – Halloween La serie American Horror story ha dato sempre molta importanza agli episodi a tema Halloween. La prima stagione, intitolata Murder House, ha dedicato due episodi a questa ricorrenza: Halloween (Part 1) e Halloween (Part 2). Sono ambientati, nemmeno a dirlo, nella notte delle streghe, all'interno della casa infestata più spaventosa delle serie tv. In questa particolare notte gli spiriti che popolano le mura della Murder House possono uscire, andare a trovare le persone a loro care o cercare vendetta.

Riverdale – Capitolo sessantuno: Halloween Nel quarto episodio della quarta stagione di Riverdale, intitolato Halloween, le famiglie dei protagonisti ricevono strane videocassette in cui si vedono le loro case riprese da uno sconosciuto. Nella notte più spaventosa dell'anno, Betty, Veronica, Archie e Jughead si trovano separati, ognuno con terrificanti avventure, che portano a un finale che lascia senza parole.