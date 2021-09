Sabrina, vita da strega, 25 anni fa il primo episodio. VIDEO

Melissa Joan Hart, classe 1976, su Instagram: “Grazie per l’amore e il supporto che ci hanno aiutato a fare ciò che amiamo fare, ovvero far sorridere le persone!!”

È il 27 settembre 1996 quando l’iconica serie televisiva fa il suo debutto sul piccolo schermo. In occasione dell’importante anniversario, Melissa Joan Hart ha ricordato la produzione attraverso un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Nelle scorse ore Melissa Joan Hart ha festeggiato l’anniversario del debutto pubblicando alcuni scatti su Instagram, queste le sue parole: “Mi hanno fatto notare che oggi, venticinque anni fa, ovvero il 27 settembre 1996, il nostro show ha debuttato sulla ABC per sette stagioni ”.

L’attrice statunitense, classe 1976 , ha appassionato e divertito il pubblico di tutto il mondo rivestendo i panni di Sabrina Spellman per sette stagioni e centosessantatré episodi, al suo fianco il gatto Salem e le zie Hilda e Zelda .

In seguito, l’attrice ha aggiunto: “Tantissime guest star di talento, parti musicali e magici trucchi televisivi nel corso degli anni. Piena di amicizie e ricordi divertenti , è stato sicuramente un viaggio incredibile!”.

Melissa Joan Hart: “Grazie per l’amore e il supporto”

Melissa Joan Hart (FOTO) ha poi ringraziato gli spettatori per il grande affetto dimostrato a lei e alla serie: “Grazie per l’amore e il supporto che ci hanno aiutato a fare ciò che amiamo fare, ovvero far sorridere le persone!! Buona celebrazione di Sabrina, vita da strega!”.