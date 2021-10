Riverdale 6, il teaser trailer presenta Sabrina

Riverdale, stagione 6, il nuovo trailer della serie anticipa l’arrivo di un nuovo personaggio: Sabrina Spellman de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Condividi:

Il nuovo teaser trailer di Riverdale presenta un personaggio che in molti già conosceranno: Sabrina Spellman. Ad entrare nel cast della stagione sei, niente di meno, che la famosa strega de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, serie di successo di Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a ottobre 2021. FOTO In questi nuovi episodi di Riverdale, insomma, vedremo anche Kiernan Shipka, che torna a vestire di nuovo i panni di Sabrina per una storia speciale in cinque puntate legata al Vodoo. Il trailer lascia in sospeso molte cose, ma tra sedute spiritiche, demoni e riti sacrificali, sicuramente possiamo aspettarci molto da questo crossover. Da quel poco che sappiamo al riguardo sembra che Cheryl (Interpretata da Madelaine Petsch) voglia “tornare ai vecchi metodi”, chiamando in causa una misteriosa figura coperta di sangue e, a quanto pare, il Diavolo in persona. Ancora non c’è una trama confermata per questi cinque episodi “speciali” ma l’hype dei fan di entrambe le serie è già alle stelle.

Riverdale, dove eravamo rimasti? approfondimento Riverdale 6, il crossover con Le terrificanti avventure di Sabrina Nella quinta stagione di Riverdale vediamo i protagonisti che prendono strade diverse, allontanandosi da casa e iniziando nuove vite altrove. Archie diventa un Sergente dell’esercito e viene assoldato per missioni all’estero; Jughead va a New York per proseguire la sua carriera di scrittore; Betty diventa una recluta dell’FBI; Veronica vive a New York ed è sposata con Chadwick Gekko, broker di Wall Street. Sette anni dopo, però, il gruppo di ritrova a Riverdale per fare luce un nuovo mistero che sconvolge la cittadina. L’ultimo episodio della quinta stagione si intitola RIP(?) e chiude le storie dei personaggi, lasciando comunque aperte le possibilità di sviluppi futuri. Le Terrificanti Avventure di Sabrina, che fine ha fatto la serie? Dopo quattro stagioni e uno speciale di Natale, pubblicate in tempi rapidissimi su Netflix, il colosso dello streaming ha deciso di cancellare la serie con un finale che ha lasciato molti fan con l’amaro in bocca. Demoni, inferno, possessioni e una Sabrina che sceglie il più grande dei sacrifici, venendo meno anche alla profezia sul suo futuro. Un finale che non ha mai lasciato dubbi riguardo l’eventuale prosecuzione del teen drama e sui personaggi che l’hanno reso celebre, una fra tutti Kiernan Shipka. L’attrice però, pochi giorni fa sui suoi social ha pubblicato la sua foto sul set di Riverdale, confermando le voci che si rincorrevano da un po’ di un eventuale crossover tra le due serie. Le voci di questo “mix” erano già nell’aria, la cancellazione di Sabrina, però, sembrava avesse chiuso il discorso ma, evidentemente, gli autori dei due format hanno voluto ugualmente concretizzare la cosa. Al momento non è ancora chiaro se sarà una storia precedente o successiva la fine de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Se così fosse, ci sarebbe molto da spiegare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kiernan Shipka (@kiernanshipka)