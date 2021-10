Riverdale 6, il crossover con Le terrificanti avventure di Sabrina

Sabrina Spellman, la giovane strega dello show in onda su Netflix fino allo scorso anno, comparirà nelle puntate della sesta stagione di “Riverdale” con nuove elettrizzanti avventure Condividi:

Questo è uno dei rari casi in cui gli appelli dei fan in rete vengono ascoltati: l'incontro tra gli universi di “Riverdale” e di “Le terrificanti avventure di Sabrina” ci sarà. Il crossover, reclamato a gran voce dagli spettatori delle due serie di successo, è in programma per la sesta stagione di “Riverdale”, che avrà inizio negli States martedì 16 novembre 2021. A dare la notizia è stata proprio Kiernan Shipka/Sabrina Spellman con un post sul suo profilo Instagram.



Il ritorno di Sabrina Spellman approfondimento Le terrificanti avventure di Sabrina, Kiernan Shipka parla del finale I fan di Sabrina Spellman, la protagonista di “Le terrificanti avventure di Sabrina”, serie che ha chiuso i battenti lo scorso anno dopo quattro stagioni in onda su Netflix - le cui puntate sono visibili anche via Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick - saranno felici di sapere che la loro beniamina sta per ricomparire in TV per quello che sarà ricordato come uno dei crossover più attesi degli ultimi anni. La notizia è stata diffusa proprio dall'attrice Kiernan Shipka che ha indossato ancora una volta l'iconico cerchietto della strega teenager Sabrina Spellman per la sua incursione sul set della sesta stagione di “Riverdale” che in Italia sarà trasmessa non prima della fine di questo inverno e l'inizio della prossima primavera. Nello scatto l'attrice siede con il suo costume di scena su una sedia da regista dove è impresso il nome del suo personaggio col logo della serie “Riverdale”.