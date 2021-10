Aspettando Halloween Kills, 13 indimenticabili Scream Queen

2/26 ©IPA/Fotogramma

Da quando nel 1978, per la prima volta indosso i panni della giovane Laurie Strode in Halloween di John Carpenter, Jamie Lee Curtis è diventata un icona dei film horror. La sua infinita lotta contro il serial killer Michael Myers ha ormai assunto una connotazione epocale. Non resta quindi che andare al cinema a vedere Halloween Kills, tredicesimo capitolo di una delle saghe da brivido più longeve e riuscite della settima arte

Halloween Kills, la recensione del film